Marcolin: “Il Napoli avrebbe dovuto vincere 2-0 contro l’Inter, ha giocato in 10 uomini ma sembrava ne fossero 12”

Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il capitano del Napoli deve essere razionale, calmo, magari le cose può dire all’arbitro ma non istintivamente. Portare la fascia di capitano significa anche questo. Chi porta la fascia è una persona con personalità che deve comunicare con gli altri e con l’arbitro. Insigne avrebbe dovuto parlare con l’arbitro, portandolo dalla sua parte. Oggi la categoria degli arbitri è molto suscettibile. A me la formazione schierata ieri in campo dal Napoli, con Demme e Bakayoko a centrocampo, è piaciuta molto. A me Demme è sempre piaciuto. Le sue prestazioni, in questo momento, sono migliori di quelle di Fabian. Adesso mancano Insigne, Mertens e Lozano. I cambi nei reparti però il Napoli li ha per restare competitivo. Oggi nel campionato italiano, chi mi ha fatto vedere cose buone sono Milan e Napoli. Ieri il Napoli avrebbe dovuto vincere 2-0. Handanovic ha detto che è stata una partita equilibrata, non è vero, ha fatto dei miracoli lui. Ieri in 10, il Napoli sembrava stesse giocando in 12″.