Marcolin: “Inter-Napoli? Gli azzurri hanno le qualità per uscirne indenni”

Dario Marcolin, ex Napoli e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Marte Sport Live” su Radio Marte: “Inter-Napoli è la sfida tra le due deluse dalla Champions ma è una partita che comunque il Napoli sa come affrontare, se torna a giocare come sa. Non penso che l’Inter sia demoralizzata dal ko con l’Atletico Madrid, perché è uscita ai calci di rigore e la prestazione l’ha fatta anche ieri . Ci vuole sicuramente il miglior Napoli per fare punti. Può vincere? In assoluto il Napoli di quest’anno fa fatica, però nei valori tecnici ha la possibilità di fare il blitz. In linea generale quest’anno la squadra azzurra ha suonato la musica dello scorso anno raramente. Per vincere ci vuole la giocata di Kvaratskhelia. Tra Inter e Napoli non ci sono i 31 punti ufficiali, anche se l’Inter si è mostrata chiaramente più forte soprattutto sotto l’aspetto mentale. La squadra di Inzaghi ha cominciato a vincere senza regalare niente a nessuno; il Napoli nel partire male ha regalato la qualità dell’anno precedente. L’eliminazione dalla Champions non ha tolto certezze all’Inter, per cui penso che a Milano il Napoli ritroverà la solita squadra che è solida in difesa e che attacca con sei uomini. Il Napoli l’anno scorso era abituato a difendere attaccando quindi per percentuale gli avversari li trovavi poco nella propria metà campo. Quest’anno non attaccando nello stesso modo si ritrova spesso a fare più fase difensiva, ma subisce perché nel Dna del Napoli c’è quello di avere sempre il pallone tra i piedi. Cambi di formazione a Milano? Per me il Napoli forte sempre negli undici migliori, quindi se c’è qualcosa da cambiare penso che si limiterà a 2-3 elementi”