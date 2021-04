Marcolin: “Napoli, buon pareggio contro l’Inter, con la Lazio gara determinante”

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Mancava solo la SuperLega. Sta succedendo un casino prima ancora di cominciare. Sono alla finestra e osservo. Male la prima. Napoli? Un buon pareggio contro l’Inter. Conte ha fatto i cambi per portare a casa il pareggio. L’Inter ha fatto tre azioni, ha fatto gol ed ha preso due pali. Nelle ripartenze sono maniacali e fortissimi. Il Napoli per 70 minuti però bene bene. Per forza paghi qualcosa se pressi per così tanto tempo. Altrimenti saresti un mostro. Lukaku-Koulibaly? Mi è piaciuto molto il duello. Mi è piaciuta la loro lealtà. Si sono affrontati calcisticamente ma rispettati umanamente. C’è stata sportività e lealtà. Una gran bella partita. L’Inter ha rispettato tanto il Napoli. Il Napoli stava altissimo con 5 giocatori. Sempre alto a pressare. Napoli-Lazio? Potrebbe essere la partita che ti determina il campionato, sia per il Napoli, sia per la Lazio. Chi esce vittorioso da quella partita va diritto verso la Champions. Allenare il Napoli? E’ nel mio cuore il Napoli. Cambierebbe la carriera di ogni allenatore. E’ una cosa seria ed importante allenare il Napoli”.