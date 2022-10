Marcolin: “Napoli in un momento magico, la pausa mondiale le farà bene”

Dario Marcolin ha commentatori microfoni di Vikonos Web Radio/Tv la stagione del Napoli, analizzando anche la prossima partita che verrà gli azzurri sfidare il Bologna:

“Il Napoli sta vivendo un momento magico, straordinario, anche lo scorso anno partì molto forte ma non era così straripante e vivo nella fase offensiva, fa gol ed è in uno stato di forma fantastico.

La pausa Mondiale poi mi sembra perfetta per la sua squadra: Spalletti parte sempre benissimo, dopo il Qatar bisognerà ripartire… In più, il Napoli non dovrebbe avere troppi giocatori prestati alle Nazionali, peraltro con tutto il rispetto per loro potrebbero anche non andare molto avanti nella competizione.

Napoli-Bologna? Ho visto il Napoli ultimamente e anche il Bologna con la Juve, nel cambio Mihajlovic-Thiago Motta la squadra sta avendo meno intensità e prova a giocare più palla al piede: è chiaro che se vai a Napoli a giocare a viso aperto rischi l’imbarcata, penso al Torino che ha preso tre gol in mezz’ora. Il Bologna deve fare un campionato solido e domenica credo che farà una gara dietro la linea della palla”.