Marcolin: “Peccato non vedere Kvaratskhelia in Qatar. Doveva nascere in Brasile…”

Dario Marcolin, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live su Radio Marte:

“Mbappé-Haalland? Io preferisco il francese. Credo abbia qualcosa in più. Halland è un calciatore più fisico, più cattivo davanti alla porta, ma Mbappé è più completo, ha mille modi a disposizione per andare in gol. Giocatore in attività più forte al mondo? Mbappé è più determinante di Messi in questo momento. L’argentino fa grandi giocate, è più geniale, è vero, ma quando vedo il francese in azione mi sembra di vedere Ronaldo il “fenomeno” ai tempi del Barcellona. La finale del Mondiale, secondo me, sarà Francia-Brasile. Peccato non poter ammirare Kravatskhelia in Qatar. Il georgiano è un grande ma non ha una nazionale che può accompagnarlo in questo percorso. Stesso discorso vale per Haaland. Peccato. Dovevano nascere uno in Brasile e l’altro in Argentina”.