Marino a Sky: “Questa Udinese non conosce limiti. Consigliai Spalletti ad ADL dodici anni fa”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese ed ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Sky prima della sfida contro gli azzurri: “Siamo una squadra che nel bene e nel male non conosce i propri limiti. C’è grande determinazione da parte di tutti. Gotti ha preparato molto bene la partita. Abbiamo perso De Paul ma abbiamo ritrovato Deulofeu che lo scorso anno non l’abbiamo mai avuto. Gerard si è visto poco per i problemi fisici che ha avuto: tutti lo conosciamo e per noi è un lusso. Ha margini di miglioramento che ha avuto e può contribuire con assist e gol per sostituire il bottino che finora avevamo da De Paul. Samardizc? Il merito è di un gruppo di lavoro che lavora sullo scouting. E’ un predestinato che non deluderà: ha serietà e professionalità oltre alle qualità che ha già iniziato a mostrare. Lo coccoliamo e lo cresciamo un po’ alla volta. Quando sarà pronto definitivamente ci darà un contributo importante. Spalletti a Napoli? De Laurentiis si è ricordato del mio consiglio dato dodici anni fa. Dopo Reja parlammo con lui ma preferì lo Zenit“.