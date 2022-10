Marino: “Napoli esprime il miglior calcio d’Europa, primo posto meritatissimo”

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli ed attualmente direttore tecnico dell’Udinese, è intervento ai microfoni de La Domenica Sportiva, in onda su Rai Sport. Ha commentato il pareggio dell’Udinese con l’Atalanta, ma anche le prestazioni del Napoli:

“Se vieni da una serie di sei vittorie consecutive magari sognavi di fare la settima. La partita si era messa male dal punto di vista del risultato, non del gioco. Dopo siamo riusciti a concretizzare e a segnare, e l’ultima occasione della partita è stata nostra, dispiace perché non è detto che non si potesse vincerla. Siamo soddisfatti della prestazione, ma può esserci un po’ di rammarico per non essere riusciti a vincere la settima consecutiva: fa piacere, è la mentalità che hanno le squadre che vogliono arrivare in alto”.

“Il Napoli è la squadra che esprime il miglior calcio della Serie A, e oserei anche dire delle coppe europee. Ha una grande condizione fisica, e ha anche giocatori che individualmente sono forti, dal punto di vista qualitativo e fisico. Il primo posto è meritatissimo”.