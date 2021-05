Marino: “Smentisco un mio ritorno a Napoli, sto benissimo a Udine. De Paul? Lo vogliono in tanti…”

Pierpaolo Marino, ex ds del Napoli ora all’Udinese, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli smentendo un suo ritorno in azzurro.

“Dico 90 volte grazie a Ferlaino per tutto quello che mi ha insegnato da giovane dirigente al Napoli. Careca fu un giocatore che voleva personalmente Ferlaino e riuscì a strapparlo a prezzo bassissimo dal San Paolo tramite una clausola.

Su De Paul devo rispondere a tutte le radio d’Italia. Lo vogliono in tanti ma il campionato non è ancora finito e non ne parlerò.

Mio ritorno a Napoli? Non ho sentito De Laurentiis. Ho un rapporto meraviglioso con tutta la famiglia De Laurentiis, soprattutto con Edo, lo considero un nipote. Ma non ho mai sentito nessuno del Napoli per un mio ritorno. E’ una notizia da smentire perché vivo a Udine da tanti anni, qui sto benissimo e ho un contratto che mi lega alla famiglia Pozzo”.