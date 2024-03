Mario Rui a SKY: “C’è rabbia per l’1-1, ma ci siamo ritrovati a livello mentale”

Mario Rui, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SKY dopo il pareggio contro il Torino: “C’è rabbia perchè abbiamo fatto gol e siamo stati ripresi dopo 5 minuti, la squadra ci ha provato fino in fondo, abbiamo avuto occasioni importanti, peccato perchè potevamo trovare continuità di vittorie, c’è una rabbia in senso giusto, ci siamo ritrovati, creiamo opportunità e questa rabbia cercheremo di metterla nel modo migliore contro il Barcellona. Mio assist a Kvara? La squadra si è ritrovata a livello mentale, era quello il problema più grande, se la testa non va ti mancano anche le giocate e le azioni individuali, in campo sembriamo più liberi dai pensieri e in campo lo stiamo dimostrando. Champions? Era una settimana importante, ci sono tanti scontri diretti, si cercava la continuità di vittorie e non ci siamo rusciti, speriamo che gli altri scontri ci vadano bene, ma siamo lì e lotteremo fino alla fine”.