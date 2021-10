Mario Rui, l’agente: “Con Gattuso c’era incompatibilità caratteriale”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Mario Rui: “Mario Rui l’anno scorso ha vissuto un anno difficile per incompatibilità caratteriale con Gattuso, non per colpa dell’allenatore ma perché avevano due caratteri forti che non andavano d’accordo. Sul giocatore non mi pronuncio più perché basta vedere l’espulsione contro lo Spartak Mosca quando tutti dicevano il contrario di due giorni prima. A maggio-giugno ho detto che Mario Rui non si sarebbe mosso da Napoli. Lo farà solo dopo aver disputato un grandissimo campionato. Per il resto ne riparliamo il prossimo giugno. Casale del Verona l’anno prossimo sarà al centro del mercato, così come Kastanos della Salernitana, entrambi del ’98. In aggiunta Parisi è il futuro per la fascia sinistra”.