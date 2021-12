Mario Rui, l’agente: “Ha un problema muscolare, difficile un recupero per domenica”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Mario Rui, Parisi e Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti a margine degli Italian Sport Awards: “Quella di ieri per me è stata un po’ la partita del cuore, sono di Napoli ed ho dei giocatori al Napoli, ma l’Empoli per me è stata una tappa molto importante. Tutti i miei primi calciatori sono passati da Empoli. Gli azzurri hanno tante defezioni, devono fare di necessità virtù. Ieri poteva andare meglio, adesso la cosa più importante è cercare di recuperare gli infortunati. Parisi è già la rivelazione di questo campionato. E’ un ragazzo anormale, proviamo tutte emozioni fortissime ma lui contro Lozano, Di Lorenzo e Politano non provava alcuna emozione, come se giocasse all’oratorio. Il calcio richiede bravura tecnica, ma servono tante palle e lui ne ha da vendere. Prova generale per l’anno prossimo? Il Napoli è attento a tutti i migliori giovani, loro lo stanno monitorando ma io in quel ruolo ho un altro mio assistito e non voglio ripetere l’errore fatto con Di Lorenzo-Hysaj. Cercheremo di indirizzare Fabiano (Parisi, ndr) verso altri lidi. Come sta Mario Rui? Ha avuto un affaticamento, non so se recupererà per il Milan. E’ l’unico terzino sinistro in rosa ed è uno dei migliori giocatori del Napoli. Di Lorenzo? Per me non sta facendo nulla di straordinario, è da tre anni a questi livelli. I dati dicono che è tra i migliori in Europa. Parisi? E’ prematuro parlare di qualche squadra, quello che si è fatto ieri domani va già nel dimenticatoio. Deve restare con i piedi per terra, poi a giugno tireremo le somme. Il Napoli è una società alla quale sono molto legato, ho consigliato il nome di Parisi ma posso dare solo un input. Le valutazioni le faranno Giuntoli, Spalletti e De Laurentiis. Napoli anche su Casale? L’ho consigliato, sta facendo anche lui molto bene, è di alto livello. Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare. Futuro Mario Rui? Se vinciamo lo Scudetto andiamo a Dubai. L’ho sempre difeso e l’ho fatto restare a Napoli anche nei momenti difficili. A fine campionato, quando finirà il campionato, valuteremo cosa fare e se andare via. Politano ha avuto il Covid, si è ripreso ma poi prima del Liecester ha avuto problemi intestinali. Un giocatore che ha due problemi di questa natura è destabilizzato.”.