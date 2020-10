E’ finita 3-1 l’amichevole tra Marocco e Senegal. In gol sono andati Amallah, En Nsery ed El Arabi per la squadra di casa. Per il Senegal, invece, è andato in gol Sarr nel finale di partita. Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, non è stato convocato poiché è in isolamento a Castel Volturno.