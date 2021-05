Marolda: “Abbiamo rivisto il solito Napoli, un’ingiustizia il gol annullato ad Osimhen”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato cosi il giornalista Francesco Marolda. Ecco le sue parole:

“Abbiamo visto un Napoli vecchio che speravamo di non vedere più, invece è venuto di nuovo meno nel momento decisivo. Ora però bisogna capire come farsi trovare pronti nelle ultime gare. Sapevamo di affrontare squadre motivate in chiave salvezza, non ci siamo attrezzati bene contro il Cagliari ma contro lo Spezia non dev’essere così. Queste partite hanno la stessa pericolosità di uno scontro di vertice.

Koulibaly? Con tutti i suoi errori resta il più affidabile della difesa del Napoli. Se avessero annullato il gol di Osimhen a un avversario? Sarebbe stata comunque un’ingiustizia. Lui è un calciatore decisivo e ieri si è espresso anche al di sopra delle righe, pure perché il resto dell’attacco era lento e impacciato. Giocatore importante che può migliorare anche da un punto di vista tecnico e tattico. Non si può segnare sempre pensando di avere la palla davanti. Inter? Il Napoli è stato l’anti-Juve per tanto tempo, ovviamente c’è rammarico. Cagliari? Per fortuna ha segnato al 94′, poteva segnare anche prima”.