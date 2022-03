Marolda: “Napoli? Spalletti ha avuto coraggio, 4-3-3 fondamentale contro il Verona”

Ciccio Marolda, giornalista, è stato ospite ai microfoni di Club Napoli All News su Teleclubitalia: “4-3-3? Il modulo è stato fondamentale, Spalletti ha avuto coraggio a ridisegnare la squadra dal punto di vista tattico. I calciatori devono ruotare, Zielinski che non ha giocato a Verona dal 1’ per me è un talento punto, ma una grande squadra deve avere una grande panchina. L’allenatore del Napoli ha possibilità di scegliere fino alla fine del campionato. Per la vittoria dello scudetto ho sempre puntato sull’Inter, ma i giochi restano apertissimi. Il futuro del Napoli può essere Osimhen, è giovanissimo. Ha tanto da migliorare ma anche tanto da dare”.