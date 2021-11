Marolda: “Spalletti è il migliore, ma contro il Verona ha fatto degli errori”

Ciccio Marolda, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Bello del Calcio”, su Canale 8: “Come premessa faccio due considerazioni: il Napoli è al primo posto in campionato e nel girone di Europa League, in Serie A ha subito solo 4 gol e vinto 10 gare pareggiandone solo 2. Da questo punto di vista nulla può essere rimproverato. Analizzando la gara di ieri, si è giocato 95 minuti di cui 44 effettivi: solo 18 nella ripresa, come si fa a giocare per così poco tempo contro una squadra che commette così tanti falli? Ieri il Verona nel secondo tempo è stato l’anti-calcio. Io non mi diverto a vedere partite così. A Spalletti riconosco tante qualità, è uno dei migliori ma ieri ha sbagliato: sapendo come giocavano gli avversari, si è consegnato con le sue scelte iniziali. Siamo poi stati abituati a vedere dei cambi tra primo e secondo tempo, serviva qualità nello stretto ma ha deciso invece di lasciare tutto invariato fino a pochi minuti dal termine. Questa è stato una colpa grave”.