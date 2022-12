Marotta: “Mihajlovic rappresentava grandi valori, ha lottato strenuamente contro questa malattia”

Da Merate, paese in provincia di Lecco, dove ha presenziato alla cerimonia del premio ‘Costruiamo il futuro’ dedicato alle piccole realtà dell’associazionismo e dello sport della zona, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic parlando dal palco della manifestazione: “Sinisa è stata una persona che ha dato tanto, rappresentava grandi valori in primis dal punto di vista sportivo. Era un combattente in campo con le sue schermaglie che hanno fatto bene al calcio; e anche fuori, perché ha lottato strenuamente contro questa malattia. Questo ci deve insegnare come bisogna cogliere l’essenza della vita stessa, oggi dobbiamo ricordarlo per quello che ha dimostrato come calciatore, allenatore e uomo dai grandi valori. Aveva una splendida famiglia, bellissimi figli. Ci mancherà tanto, il ricordo non può che essere piacevole”.