Beppe Marotta ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

“Il management dell’Inter non è entrato attivamente, anche se le informazioni ci arrivavano anche se tutto si è consumato negli ultimi giorni. In una struttura aziendale i compiti vanno anche divisi. Siamo davanti al rischio default, se non intervengono le istituzioni dello sport e del calcio, per creare un modello di continuità e stabilità”.