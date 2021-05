Marsiglia, il presidente Longoria: “Speriamo che Milik resti”

Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha parlato a Sky Sports prima di assistere alla finale di Europa League tra Manchester United e Villarreal a Danzica in Polonia: “Per me ricoprire questo ruolo è una grande responsabilità anche per la fiducia che il nostro proprietario che ripone in me. Il prossimo campionato in Francia sarà aperto con tanti gol e spettacolo, come quest’anno con la lotta di questa stagione”.

Che allenatore è Sampaoli?

“E’ un grandissimo allenatore con una grandissima personalità e grande senso della responsabilità. È molto collegato alla città e alla filosofia della città”.

Perché è venuto fino Danzica?

“Vogliamo tornare a fare calcio come una volta e ritrovare il piacere di fare calcio. Il mio primo viaggio in aereo è stato per uana finale europea e per questo ho deciso di ricaricarmi e di ritrovare il piacere di fare calcio assistendo a questa possibilità”.

Non è venuto per parlare del futuro di Milik? Resterà al Marsiglia?

“Speriamo che il suo futuro sia ancora a Marsiglia. Ha un contratto con noi, è contento e in sei mesi ha fatto 10 gol. Ha fatto una stagione di grande livello che ci ha aiutato ad andare in Europa. Lui è molto contento da noi”.

Qual è il futuro di Lirola?

“Ha fatto un grandissimo finale di stagione. Quello che vogliamo fare è dare continutià con i giocatori. Abbiamo un diritto di riscatto e dobbiamo trattare. Anche le circostanze a Firenze sono particolari visto il cambio di allenatore, ma dobbiamo capire. C’è fino al 31 e noi abbiamo il diritto di riscatto, c’è qualche giorno ancora per trattare”.