Marsiglia, Villas-Boas: “Contento dell’arrivo di Milik, ma non partirà subito titolare”

André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

“Sono chiaramente molto contento per l’arrivo di Milik. Cercavamo un giocatore in quella posizione da quest’estate. È un giocatore che darà più presenza in area di rigore. Sarà convocato per la partita col Monaco ma non sarà titolare. Vediamo se potremo concedegli un po’ di minuti in corso, anche perché nell’ultimo periodo al Napoli non ha giocato e gli mancano i minuti sulle gambe. Servirà tempo affinché trovi il ritmo partita”.