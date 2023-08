Martini: “Frosinone su Zerbin? Sarebbe un profilo di lusso”

Stefano Martini, giornalista di TuttoFrosinone.com, è intervenuto a Radio Punto nuovo nel corso del programma Punto Nuovo Sport Show, dove ha parlato del presunto interesse del Frosinone su Alessio Zerbin. Ecco le sue parole:

“Sarà un Frosinone nuovo rispetto a quello della Serie B. L’entusiasmo è alle stelle visto che arrivano i campioni di Italia, sembra quasi il coronamento del lavoro svolto scorso anno. Mancano ancora Napoli. I ciociari vogliono subito dimostrare che possono starci in Serie A. I punti di forza del Frosinone sono nel 4-3-3 dello scorso anno, il credo calcistico è rimasto invariato, con un pressing alto che punterà a dare fastidio al Napoli sin da subito. Di Francesco non ama i lanci lunghi, quindi proverà a tessere la manovra con coraggio”.

Su Zerbin:

“Può essere una soluzione last minute, ma Angelozzi ci aveva già provato ad inizio mercato senza successo. Il Frosinone c’ha un po’ rinunciato, ma negli ultimi giorni può accadere qualsiasi cosa. Di certo, i ciociari sono alla ricerca di un rinforzo proprio in quel ruolo e Zerbin sarebbe un profilo di lusso, visto che già conosce l’ambiente Frosinone. Cheddira? È comunque in ballo con il Napoli e i De Laurentiis, vediamo se si sbloccherà entro la prima di campionato. Kvernadze contro Kvaratskhelia? Frosinone-Napoli sarà super vista in Georgia. Ha grandi qualità, Kvernadze può dimostrarsi un colpo da novanta per Angelozzi. Non partirà titolare contro il Napoli, ma sicuramente sarà della partita. Ha come modello Kvaratskhelia, quindi subito vorrà mettersi in mostra”.