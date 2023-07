Martorelli: “Napoli modello societario, Euro 2032 sarebbe uno slancio per il calcio italiano”

L’agente Fifa Giocondo Martorelli ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio, nel corso del programma 1 Football Club. Ecco le sue parole:

“Modello societario del Napoli come ispirazione? È fondamentale, è una strada che non puoi non percorrere. Una strategia necessaria per fronteggiare le difficoltà finanziarie che attanagliano i club.In Italia non mancano le società sane, ma è evidente che ci siano molte squadre con bilanci in rosso, e che necessitano di un lavoro di scouting minuzioso. Cercare calciatori in campionati e Paesi che non siano, come usuale, l’Argentina o il Brasile. Euro 2032?Potrebbe essere uno slancio per gli stadi italiani. Un aiuto, da parte del governo, affinché si possano migliorare le infrastrutture, e rendere alcuni stadi finalmente di proprietà. Se si escludono isolate realtà, molti degli stadi italiani sono fatiscenti. Pensate al caso del Lecco che, promosso in Serie B, rischia di non poter disputare il campionato cadetto per inadeguatezza dell’impianto. È una problematica che, dunque, non riguarda soltanto la massima serie. Quella dell’Europeo è un’opportunità per tutto il movimento, potendo fornire una spinta decisiva verso una modernizzazione concreta, e ben lontana dalle cattedrali nel deserto di un tempo”.