Marzorati: “Berardi alla Juve non avrebbe avuto tempo di esplodere”

Lino Marzorati, ex giocatore di Milan e Sassuolo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali di TvPlay.

Perché Berardi ancora deve arrivare in una grande?

“Credo che il Sassuolo sia perfetto per lui, visto che è arrivato in Nazionale, vincendo anche l’Europeo, con la maglia dei neroverdi. Ha fatto la scelta giusta di restare nel Sassuolo, perché non so se avesse segnato così tanti gol in un top team”.

Ma si può dire che la Juve di Allegri con Berardi al Sassuolo avrebbe segnato realizzato molti più gol?

“Nella Juve hai poco tempo per esplodere, soprattutto se giochi davanti. La prima punta, infatti, entra nel dimenticatoio se non riesce a segnare. Come Vlahovic? E’ diverso, visto che è giovane, c’è tempo per aspettarlo”.

Tu sei stato lanciato dal Milan di Carlo Ancelotti, che cosa ne pensi del ritorno di Ibrahimovic da dirigente?

“Il Milan ha tanti giocatori infortunati, la situazione è un po’ difficile. Proprio per questo motivo, la figura di Ibrahimovic può essere molto utile nello spogliatoio. Lui ha dimostrato negli anni come incide all’interno di una squadra”.

Ibrahimovic dirigente e’ una sorta di rimedio all’addio di Paolo Maldini? Pioli merita ancora fiducia?

“Oggi è diventato più difficile aprire dei cicli, visto che ogni anno si cambiano sempre tanti calciatori. La priorità delle società è quella di vendere giocatori per fare plusvalenza e salvare i bilanci. Ogni anno si deve ripartire da zero. Il Milan di Pioli? In sede di mercato va fatto qualcosa a gennaio, ma bisogna continuare con Pioli. I problemi dei rossoneri sono fisici, vedi i tanti infortunati, che mentali”.

William Scuotto per TvPlay