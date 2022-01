Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha commentato il mercato della Juventus: “Se arrivassero due offerte da 100 milioni per Chiesa e De Ligt? Via entrambi. Però con la sicurezza di prendere 4-5 giocatori su cui ricostruire davvero”.

Insigne ha sbagliato o ha fatto bene?

“Io non faccio moralismi. Dico però che tra avere 4 o 10 milioni a stagione non cambia nulla. Ai calciatori dico di accontentarsi e puntare a giocare in campionati importanti, magari per restare in Nazionale”.