Massimo Mauro: “Se ADL conferma Gattuso, il prossimo anno lotta per lo scudetto”

Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli ha un gruppo forte ma ce la mettono tutta per rovinare il lavoro buono che hanno fatto sia l’allenatore che i giocatori. Perché hanno fatto un buonissimo lavoro e stanno continuando a farlo e spero che l’anno prossimo non cambino nuovamente. Se il Napoli non cambia allenatore l’anno prossimo potrebbe puntare a vincere lo scudetto. E’ stata una stagione complicata per tutti, sono anni difficili e non si può chiedere di più. Cambiare sempre ogni anno non va benissimo e poi in questa stagione ha avuto una sfiga incredibile. Gattuso è un grande allenatore, la squadra è forte per cui il prossimo anno punterei ancora su di lui”.