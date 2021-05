Mastella a Radio Crc: “Vigorito perseguitato come lo sono stato io, adesso chi ci ripaga?”

Le parole del Sindaco di Benevento Clemente Mastella a Radio Crc:

“Vigorito perseguitato come me. Adesso chi ci ripaga? Mazzoleni ha sbagliato sia a Napoli sia a Benevento. Non capisco come mai l’abbiano spedito di nuovo a dirigere una gara del Cagliari. Il danno subìto è enorme”. L’ha detto oggi il sindaco di Benevento Clemente Mastella ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. “Assistendo allo sfogo legittimo di Vigorito mi sono venute in mente le mie vicende giudiziarie di cui sono stato protagonista per 11 anni. Dopo tanto tempo sono stato proclamato innocente, ma ho sofferto molto. Lo stesso sta capitando a Vigorito. Adesso chi ci ripaga?”. Secondo Mastella “Il danno causato da Mazzoleni è enorme”.