Matera, l’ex ds: “Anni fa in pochi credevano in Di Lorenzo”

L’ex direttore sportivo di Matera e Virtus Francavilla Mariano Fernandez intervistato da Tuttoc.com ha parlato della crescita di Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli e dell’Italia: “È sempre difficile immaginare che carriera potrà avere un ragazzo, in più lui ha raggiunto livelli altissimi. E pensare che dopo il fallimento della Reggiana arrivò da svincolato a Matera, si vedeva che aveva potenziale fisico e superiore agli altri, ma in quel momento in pochi credevano in lui perché passava da under a over. Io ho visto un giocatore interessante, a prescindere da questo. Poi il resto l’ha fatto lui: è cresciuto, ha fatto una carriera importante. Penso che oggi non si possa discutere”.