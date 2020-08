Vacanze in Italia, o poco più distanti: l’edizione odierna de Il Mattino fa un punto sulle vacanze dei giocatori, che fra poco meno di 15 giorni si dovranno ritrovare a Castel Volturno per il ritiro precampionato. Mentre Lozano ed Ospina resteranno in Campania, Insigne e Allan hanno deciso di trascorrere le vacanze in Sardegna, con il capitano azzurro che starà con Domenico Criscito, suo amico. Mertens, Fabian Ruiz e Politano hanno optato per la Spagna, nonostante l’emergenza per il COVID.