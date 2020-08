Matuidi: “Ho deciso di lasciare la Juve durante il lockdown. Sarri? Mai avuto problemi”

Intervistato da “L’Equipe“, Blaise Matuidi, ormai ex centrocampista della Juventus, e nuovo acquisto dell’Inter Miami di David Beckham, parla della decisione di lasciare il club bianconero: “Ho deciso di lasciare la Juventus durante il periodo della positività al Covid 19: ho pensato a cosa fosse meglio per la mia famiglia e a luglio ho comunicato alla dirigenza la volontà di risolvere il contratto. Era il momento di cambiare. Non ho mai avuto problemi con Sarri, lui è uno che lavora molto sulla tattica. È una persona molto timida e non va necessariamente incontro agli altri. Durante la mia positività ho scoperto l’uomo: mi ha chiamato tutti i giorni per sapere come stavo“.

Fonte: Tuttomercatoweb.com