Mazroui, non solo Napoli: su di lui c’è mezza Europa!

Noussair Mazzaroui è uno dei giocatori più chiacchierati del momento. Il centrocampista dell’Ajax ha infatti attirato l’attenzione di moltissime squadre, Napoli compreso. Gli azzurri vedono in lui il rinforzo ideale per il centrocampo, vista anche la vicina scadenza di contratto e il prezzo non tanto elevato.

Proprio per questo però il Napoli deve fare i conti con un’agguerrita concorrenza. Secondo ESPN infatti gli azzurri dovranno vedersela con tante big, sia italiane che europee. In Serie A al momento oltre al Napoli ci sono in lizza anche Juve, Roma e Milan, mentre all’estero circolano addirittura i nomi di Real Madrid, Bayern, Arsenal e Leeds.