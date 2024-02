Mazzarri a Dazn: “E’ difficile dare spiegazioni, sento di avere la fiducia dei giocatori. Osimhen? Speriamo…”

L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match, pareggiato contro il Genoa:

“I giocatori fanno quello che possono. Tutti fanno quello che possono, poi gira male e ci dispiace per il pubblico, che ci sostiene sempre. Dispiace non farli completamente felici. Quest’anno va così, bisogna prenderne atto e pedalare dandosi da fare. Quei pochi errori che facciamo ci fanno prendere gol. Non è facile dare spiegazioni.

Se guardiamo le pieghe della partita, nel primo tempo abbiamo avuto 2-3 occasioni che avrebbero potuto sbloccare. Il portiere ha fatto una super parata. Se il genoa avesse preso possesso del campo non ci sarebbe stato nulla da dire. E’ un periodo così, bisogna stare zitti e lavorare. Ora pensiamo alla Champions per cercare di far felici i tifosi. Stiamo calmi e cerchiamo di correggere quelle poche sbavature che facciamo. Manca il gol e questo rende la squadra contratta e ansiosa. Questo è il racconto delle ultime partite, secondo me.

Credo di avere la fiducia dei giocatori, lo dimostrano tutte le partite. Sicuramente il Barcellona non verrà qui a fare la barricata. Noi non dovremo fare un assalto come succede spesso. Sono fortissimi e noi cercheremo di fare quello che pensiamo, sapendo che dobbiamo giocarcela per provare a regalare una gioia ai tifosi.

Osimhen? A detta sua e dei medici, Victor era ai minimi termini. Non era il caso rischiarlo perchè sarebbe stato il colmo, per farlo giocare magari 15 minuti, perderlo per mesi. Oggi si è allenato e speriamo di averlo pronto e ristabilito per il Barcellona. Non è una certezza, vedremo perchè questo è un anno particolare”.