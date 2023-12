Mazzarri a DAZN: “Fino all’espulsione di Politano siamo stati superiori”

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Roma per 2-0:

“Sono convinto per come stavamo giocando in quel momento, per il possesso palla e tutto il resto eravamo superiori. A Politano gli è stata tirata la maglia per un quarto d’ora. Espulsione esagerata? Non parlo degli arbitri. Non siamo stati cinici in zona gol, ma a parte l’occasione di Belotti ha fatto molto di più il Napoli. Eravamo partiti benissimo e pensavamo di andare in vantaggio, poi è andata come è andata e pensiamo alla prossima”.

Prenderete giocatori per cambiare il modulo? “Sembra una barzelletta, dopo che sono arrivato mi hanno detto subito perché non giocavo a tre. Mi sembra che come calcio che si fatto molto bene col 4-3-3, poi c’erano degli accorgimenti da prendere. Per i giocatori da prendere si vedrà poi. Stasera eravamo sulla strada giusta, se poi servirà si potrà anche cambiare. Per il momento non vedo questa urgenza, non si gioca male e giocatori sono quelli dell’anno scorso. Per una volta che faccio la difesa a quattro, perché ritengo la squadra idonea, mi sembra assurdo il pensare di passare a tre”.

Pochi tiri, quanto tempo ci vuole per ritrovare la brillantezza? “Qualche tiro si è fatto. Bella domanda, se vai in una grande squadra quando giochi ogni tre giorni non puoi allentare e ritrovare la brillantezza. Non era facile fare richiami, bisogna aspettare qualche sosta e qualche ragazzo che riposa”.

Il Napoli non dovrebbe qualche arma in più per trovare il gol? “Sono d’accordo, qualche cosa abbiamo già provato a farla. Col Cagliari dopo il pareggio abbiamo messo Raspadori, e in quella posizione è stato decisivo. Qualcosa già stiamo provando a fare, bisogna trovare movimenti diversi anche sugli esterni”.