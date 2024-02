Mazzarri a Dazn: “Vittoria meritata. Lindstrom? Non ha un ruolo definito”

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, dopo la vittoria ottenuta contro gli avversari del Verona ha risposto alle domande dei giornalisti di Dazn:

La palla a un certo punto sembrava non voler entrare: è orgoglioso della reazione dei suoi?

“Non è scontato aver fatto la partita. Abbiamo fatto un possesso palla esagerato e abbiamo creato tanto, eppure siamo passati in svantaggio. Altre squadre avrebbero mollato, invece la squadra ci ha creduto e ha cercato in tutti i modi la vittoria. E’ quello che voglio sempre dalle mie squadre: che ci si creda sempre anche nelle partite che sembrano stregate“.

Cosa ne pensa dell’episodio da rigore su Kvaratskhelia?

“Era il momento in cui stavamo giocando bene e schiacciando ill Verona. Il rigore mi sembra abbastanza netto: magari dal campo ci sta che l’arbitro non lo veda, ma il VAR doveva intervenire e darci il rigore. Lì avremmo aperto la partita e sono convinto che avremmo fatto una prestazione ancora migliore, con più gol“.

La squadra sta recuperando energie fisiche e mentali?

“Si sta crescendo anche a livello di condizione, anche se alcuni sono ancora indietro. Kvaratskhelia quando Ngonge ha fatto il gol si è riacceso. Il morale conta molto: dopo la rete di Coppola sembravamo stanchi, ma i cambi hanno dato linfa e ci hanno dato modo di ribaltare una partita che meritavamo“.

Dove colloca Kvaratskhelia tra tutti i campioni che ha allenato?

“Kvaratskhelia è un campione, lo ha già dimostrato l’anno scorso. In Italia siamo bravi a limitarli questi giocatori: viene raddoppiato, triplicato, infastidito. Ma si vede, ha una classe immensa, soprattutto quando lo abbiamo spostato al centro dove gioca in nazionale. Credo che faremo spesso così, altrimenti diventa una gabbia e non riesce a rendere come l’anno scorso quando non lo conoscevano“.

Zielinski lo rivedremo già nel prossimo weekend?

“I giocatori che hanno un contratto fino a giugno devono onorare la maglia, anche se dovesse aver già firmato per un’altra squadra. Per me non ci sono problemi a schierarlo, com’è successo l’altra settimana con la Lazio quando stava bene. Ora era infortunato e stava fuori. Quando sarà disponibile e mi farà vedere in allenamento di essere in buono stato non ci saranno problemi. E’ un campione ed è un giocatore importante per questa squadra“.

Quanto mancherà Zielinski in Champions League?

“Bisognava fare delle scelte: essendo arrivati altri giocatori che saranno il futuro del Napoli è giusto dargli la soddisfazione di giocare in Champions League“.

Darà più spazio a Lindstrom per il modo in cui ha impattato la partita oggi?

“Lui è un ragazzo che viene da campionati esteri, si doveva adattare al nostro calcio. Non ha un ruolo ben definito: quando è entrato l’ho messo dietro la punta e ha fatto fatica. Poi l’ho spostato sull’esterno e ha reso molto meglio. Può fare molti ruoli ma devo capire dove può sentirsi più a suo agio, anche se un’idea già ce l’ho. E’ chiaro che se deve stare al posto di Kvara farà fatica a giocare sempre. Proveremo a cambiare qualcosa tatticamente per dargli più spazio. Diventerà sicuramente un giocatore importante in futuro“.

Andrete a San Siro per vincere?

“Ora mancano 16 partite e saranno tutte delle finali per noi. Dovremo giocarcela con tutte e poi si tireranno le somme“.