Mazzarri in conferenza: “Napoli dominato, potevamo vincere 3-0. Manca un rigore”

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 col Napoli:

“Il mio stato d’animo? Non posso dire parolacce. Sono inca**ato nero.

Meritavamo di stravincere. Siamo stati sfortunati, se ci provano cento volte fanno gol novantanove. Si è preso un gol da pollo su un traversone dalla trequarti, abbiamo buttato via due punti.

Il Cagliari non ha fatto giocare il Napoli ed ha giocato bene, facendo azioni belle e pulite che non sempre si vedono in questo calcio. Mi girano tante le scatole, poteva finire 3-0 o 3-1. Lasciamo perdere l’episodio clamoroso di Mario Rui, poteva esserci un rigore netto ma magari si sbagliava anche quello ma mi sarebbe piaciuto tirarlo.

La squadra è tutta da elogiare, perchè non hanno concesso niente al Napoli. Sul gol bastava solo sbilanciare un pochino Osimhen, ma non puoi impedire al Napoli di non fare nemmeno un cross. Altare dall’inizio? Ha fatto una grande gara.

Abbiamo giocato 75/80 minuti molto bene, è tra le gare migliori della nostra stagione. Oggi con un Napoli, un pochino stanco per il Barcellona dove ha fatto una grande gara, ma noi abbiamo fatto una grande gara. Abbiamo dominato”.