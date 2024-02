Mazzarri in conferenza stampa: “Abbiamo provato a giocare, ma è un momento particolare. Non penso a dimettermi”

Ecco le dichiarazioni di Walter Mazzarri in conferenza stampa: “Queste sono gare così. Se non la sblocchi poi si complicano. Abbiamo preso gol alla prima occasione. Natan è tornato dall’infortunio, questa è una dimostrazione della stagione scorsa. Ostigard? Tolto solo perché era ammonito. Non ho to tolto Kvara perché è uno dei pochi che fa la differenza. E’ un moment0 particolare, quest’anno sono successe tante cose. Anche quelli che sono rimasti non hanno la fiducia, non è semplice. 70/75% di possesso palla, in poche gare abbiamo avuto un così tanto possesso palla. Non troviamo la giocata, non siamo fiducia, anche oggi il portiere avversario ha fatto una grande parata alla prima occasione. Dimissioni? No, c’erano delle difficoltà anche con Rudi Garcia che non era l’ultimo arrivato. Ho trovato più di qualche problema, non ho la bacchetta magica. I giocatori mi seguono, altrimenti lo penserei. Ngonge ? Aveva bisogno di tempo, visto che arrivava da gennaio dal Verona e nel suo ruolo c’è uno tra i protagonisti dello Scudetto. Scoramento dei tifosi? Mancano i risultati, sono più arrabbiato di loro: ma non c’è confusione. La partita non mi è sembrata così schifosa, abbiamo provato a giocare e con la difesa alta. Non c’è nessun ragazzo che si tira indietro. Anche se ci sono calciatori che l’anno scorso la mettevano all’incrocio e quest’anno la sparano alta sopra la traversa”.