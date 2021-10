Mazzola: “Lotta scudetto un affare tra Napoli, Inter e Milan, Osimhen mi piace”

Sandro Mazzola, ex calciatore e dirigente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Lotta Scudetto? Sarà un affare tra Napoli, Inter e Milan. E’ normale che dal canto mio, se non vincesse l’Inter il tricolore, tiferei per il Napoli. Quando ho sentito i fischi all’inno della Spagna ho cambiato canale per qualche minuto. Donnarumma ieri giocava per l’Italia, non per il Psg. Quei fischi non li ho capiti e mi hanno dato fastidio. Osimhen? Mi piace molto il suo modo di muoversi in campo. Si sacrifica tanto e dimostra di avere tanta voglia di emergere e mettersi a disposizione della squadra. Poi fa gol e questa è la cosa più importante. Razzismo nel calcio? Assurdo, il calcio va vissuto con gioia, sostenendo la propria squadra e non facendo gesti come quello subito da Koulibaly a Firenze. Questa gente va punita”.