Mediaset, Benvenuti: “Napoli? C’è ancora tanto da tenere in piedi da qui alla fine”

Francesca Benvenuti, giornalista di Sport Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Spalletti eccelle nel compattare la squadra, stimolarla anche in maniera provocatoria dopo un risultato così deludente. La sinergia, l’atmosfera giusta, quando parla di queste cose in conferenza stampa parla indirettamente dell’amor proprio verso i propri calciatori. Ha un carattere forte, permaloso forse è offensivo, ma sarà il primo che si interrogherà sul perché di questo atteggiamento della sua squadra. Deve fare meglio di Gattuso, spero che questa squadra non sia troppo condizionata dal “non ho niente da perdere”, bisogna iniziare a pensare che se non inverte la rotta qualcosa da perdere c’è. Dieci partite non sono poche, troppe volte questa squadra ha subìto da questo punto di vista. Servono calciatori di personalità nella possibile rivoluzione della prossima stagione. C’è ancora tanto da tenere in piedi da qui alla fine, ho percepito un po’ di rassegnazione dopo la sconfitta del Maradona, non va bene così”.