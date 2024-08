Mediaset – Lukaku, affondo del Napoli con il Chelsea: le cifre

Stasera in Coppa Italia ci sarà il debutto ufficiale di Antonio Conte sulla panchina del Napoli e il Maradona è tutto esaurito. Ma i tifosi azzurri non potranno ammirare Victor Osimhen, che come per tutte le amichevoli pre-campionato non è stato convocato dal nuovo tecnico. Il giocatore ormai da tempo è ai margini del progetto, lui vuole partire e la società non aspetta altro ma… è tutto bloccato. Una situazione che sta diventando pesante in casa Napoli. Nella giornata di ieri il giocatore dopo aver concluso l’ormai consueto allenamento individuale, è salito a bordo di un taxi e si è allontanato da solo dallo stadio Teofilo Patini mentre i compagni di squadra sono tornati a Napoli tutti insieme con il bus azzurro del club diretti a Pozzuoli per il ritiro. Uno scenario particolare per quello che fino all’anno scorso era il simbolo di Napoli, l’uomo mascherato protagonista indiscusso, amato dai compagni ma ancor più dai tifosi che gli hanno dedicato cori, hanno creato una torta dedicata a lui oltre al taglio di capelli alla Osimhen e pure qualche tatuaggio in suo onore. Ma quale sarà ora il destino dell’attaccante una volta tanto amato da tutti?

Il futuro è sempre più incerto, e non è detto che il giocatore non riesca a trovare una nuova destinazione. Un anno fa il Psg lo voleva acquistare per 150 milioni di euro, oggi il club francese “gioca a nascondino” con l’attaccante. Per Osinhen Parigi è la prima scelta, ma i francesi potrebbero non essere disposti a pagare una clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Il Psg, infatti, non vuole spingersi fino a tale cifra e aspetterà gli ultimi giorni di agosto nella speranza di uno sconto da parte di De Laurentiis. Osimhen spinge per raggiungere Luis Enrique a Parigi, non valuta altre soluzioni e non ha intenzione di ridursi lo stipendio. L’attaccante nigeriano non ha intenzione di andare in Arabia Saudita, nonostante l’interesse di almeno due club sauditi. Il giocatore piace anche all’Arsenal ma nulla si è ancora concretizzato. La mancanza di un’intesa definita potrebbe compromettere i piani del Napoli e rallentare l’operazione per far riabbracciare Romelu Lukaku e Antonio Conte. La prospettiva di uno scambio con Big Rom, destinazione Chelsea, non attira Victor che rifiuta di andare in prestito. Inoltre il suo ingaggio da oltre 10 milioni non è accettato dagli inglesi.

Il club azzurro, dunque, proverà l’affondo con il Chelsea per l’attaccante belga, con cui ha trovato l’accordo ormai da tempo per un contratto triennale a 6 milioni di euro l’anno ma manca l’incastro con i Blues. Il Napoli è disposto a sborsare 25 milioni di euro ma gli inglesi ne vogliono 40. Si potrebbe ragionare anche su un prestito oneroso con riscatto tra un anno a 27-30 milioni, i contatti tra i due club proseguono ma gli azzurri hanno fretta e l’inizio del campionato è vicino. Intanto il belga non aspetta altro che fare le valigie e prendere un biglietto di sola andata per l’Italia. Escluso dalla tournée negli Stati Uniti, ha continuato ad allenarsi in vacanza prima in Turchia e poi al ritorno in Belgio e al rientro a Londra ha lavorato con gli altri giocatori in partenza. Big Rom è anche disposto pure a tagliarsi lo stipendio (che nell’ultima stagione alla Roma era di 7,5 milioni di euro) pur di arrivare alla corte di Conte. La partenza di Osimhen potrebbe sbrogliare la matassa e rendere tutti felici, ma questo non sembra che accadrà a breve.

