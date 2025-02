Mediaset – Napoli, corsa contro il tempo per far rientrare gli infortunati: le ultime

Sì, ma con quale squadra? Conte è stato costretto dagli stop per infortunio a modificare lo schieramento arretrato, proponendo una difesa a 3 con Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus, che all’Olimpico non ha convinto. Ma non c’erano alternative. L’obiettivo, e la speranza, di Conte, è quello di tornare a giocare sul sicuro recuperando in tempo per il big-match casalingo almeno uno tra Olivera e Spinazzola. I tempi sono stretti, anche se da Castel Volturno filtra un po’ di moderato ottimismo. Addirittura, qualcuno avanza l’ipotesi che uno dei due esterni possa essere convocabile già per la trasferta di domenica sul Lario. Di certo, si farà di tutto per poterli avere a disposizione contro l’Inter, perché in quell’occasione ci si giocherà tanto, se non tutto.