Mediaset – Napoli, Palladino è tra i preferiti di De Laurentiis

Sport Mediaset dedica spazio al Napoli e alle possibili valutazioni che la società dovrà fare a giugno in caso di cambio in panchina: “Palladino corrisponde perfettamente all’identikit del profilo cercato dal patron per il nuovo allenatore: giovane, innovativo, moderno, in rampa di lancio e capace di aprire un ciclo. Lo stesso di Thiago Motta, non a caso cercato la scorsa estate dai partenopei prima dell’affondo su Rudi Garcia. A giugno AdL avrà davanti il medesimo quesito, e i due sono dei nomi validissimi. Senza dimenticare Vincenzo Italiano. La scelta dei Campioni d’Italia si intreccerà pure con quella del Milan che, salvo capovolgimenti immediati sul fronte Pioli, si ritroverà a puntare sui medesimi nomi. Piace anche De Zerbi (anche se difficilissimo), ma attenzione appunto a Palladino che, per filosofia e richieste economiche, sembra sposarsi alla perfezione con gli standard dei rossoneri. Se quest’ultimo si troverà davanti a un bivio però, la risposta sembra scontata. Almeno ad ascoltare il suo cuore”.

Fonte: Sport Mediaset