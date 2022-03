Mediaset – Napoli-Udinese, le probabili formazioni: Insigne e Zielinski tornano titolari

Sport Mediaset si sofferma sulle probabili formazioni di Napoli-Udinese, gara del 30° turno di campionato di Serie A, in programma sabato 19 marzo alle ore 15:

NAPOLI – Dopo il turnover di Verona, Zielinski e Insigne dovrebbero tornare al loro posto. Lozano ed Elmas insidiano Politano per un posto da titolare a destra. In mediana Lobotka e Ruiz. Recuperato Ospina. Petagna out per problemi muscolari

UDINESE – Walace rientra dalla squalifica. Arslan in ballottaggio con Makengo. Perez out per una distorsione alla caviglia: in difesa dovrebbe toccare a Zeegelaar. Davanti Deulofeu e Beto, ma Success scalpita.

NAPOLI

4-2-3-1

Allenatore: Spalletti

OSPINA

DI LORENZO

RRAHMANI

KOULIBALY

MARIO RUI

LOBOTKA

FABIAN RUIZ

POLITANO

ZIELINSKI

INSIGNE

OSIMHEN

UDINESE

3-5-2

Allenatore: Cioffi

SILVESTRI

BECAO

PABLO MARÌ

ZEEGELAAR

MOLINA

ARSLAN

WALACE

PEREYRA

UDOGIE

DEULOFEU

BETO