Mediaset – Recuperi Serie A, nuova ipotesi Juventus-Inter lunedì 9 marzo

La Lega Serie A è al lavoro per capire quando recuperare le Juventus-Inter e le altre quattro partite rinviate per il coronavirus. Se da un lato rimane valida l’ipotesi del recupero per mercoledì o giovedì, si sta facendo largo un altro scenario che potrebbe mettere tutti d’accordo. Juventus-Milan e Napoli-Inter di Coppa Italia si giocherebbero regolarmente mercoledì 4 e giovedì 5 (con le limitazioni di pubblico già previste), sabato 7 e 8 marzo si disputerebbero le partite rinviate questo weekend (con Juve-Inter lunedì 9 in serata) mentre la ventisettesima giornata slitterebbe al 13 maggio.

La decisione ufficiale è attesa in serata, ma la seconda ipotesi potrebbe dare una mano a far arrivare il sì dell’Inter che al momento non vorrebbe giocare il big match mercoledì 4 senza i tifosi provenienti da Lombardia, Veneto e Reggio Emilia. Con il nuovo scenario, la speranza è che per il 9 marzo le limitazioni per il coronavirus vengano superate e la partita scudetto si possa giocare allo Stadium con tutte le tifoserie. Inoltre sarebbe maggiormente salvaguarda la regolarità del campionato perché, di fatto, mancherebbe “solo” il recupero di Inter-Sampdoria rispetto alle partite giocate da Juventus e Lazio nella corsa scudetto. Ovviamente la finale di Coppa Italia, oggi prevista il 13 maggio, dovrebbe trovare nuova collocazione ma allo stato delle cose è una situazione “obbligata” in qualsiasi caso visto l’intasamento dei calendari. Fonte: Sportmediaset