Mediaset, Sabatini: “Roma-Napoli è uno spareggio Champions”

Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’:

“Non credo che l’Ajax sia forte come quello di tre anni fa, però è comunque una squadra che sta giocando, ha passato il turno con facilità. Alla Roma poteva capitare di meglio, ma questa è una coppa in cui squadre come il Tottenham perdono 3-0 a Zagabria. La Roma non parte battuta, ma l’importante è non dire che i giallorossi siano avvantaggiati per qualcosa. In campionato sia per la Roma che per il Napoli l’obiettivo è la Champions e quello di domani è uno spareggio“.