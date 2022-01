Mediaset, Trevisani: “La Lega ha fatto bene a tenere il punto e a non rinviare le partite”

Riccardo Trevisani, giornalista di Sport Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Siamo oltre, come al solito si è arrivato all’ultimo momento per prendere delle decisioni. Era chiarissimo già da prima della sosta natalizia che la situazione sarebbe andata in questo senso con Omicron, sarebbe stato opportuno prendere delle decisioni per decidere bene e velocemente il da farsi. Non può arrivare oggi il nuovo protocollo della Lega. Basterebbe trovare una soluzione, che poteva tranquillamente essere quella che ha detto Marotta stamattina, cioè un discorso di organizzazione unica, senza che uno dice A, l’altro dice B e un altro ancora dice C. In una situazione in cui la diffusione del virus porta 15 giocatori indisponibili mi sembra un buon motivo per rinviare le partite. La decisione della Lega di tenere il punto a me è piaciuta molto però, perchè abbiamo visto altre situazioni di squadre con 7-8 infortunati che hanno comunque giocato le proprie partite. Mi auguro che si giochi Juventus-Napoli. Qui non stiamo parlando di una squadra che ha problemi e le altre stanno bene, le squadre sono tutte piene di positivi. Non possiamo fare le regole in base a se ti manca il trequartista anziché il terzo portiere. Non è una cosa italiana questa. Quando c’è stata una situazione in cui rinviare si è rinviato, non si arriva la mattina stessa della partita per queste cose. Qui non stiamo parlando della salute, ricordiamoci che chi va in campo lo fa perchè sta bene”.