Mediaset, Trevisani: “Napoli-Fiorentina la partita più bella di questi ottavi di finale”

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Milan-Genoa sarà una bella partita, ci stiamo avvicinando a quella fase della Coppa Italia in cui stanno arrivando tutte le big, oggi abbiamo Napoli-Fiorentina che è la partita più bella di questi ottavi di finale. Mi aspetto una grande battaglia, soprattutto perchè mi aspetto che Italiano, dopo la clamorosa ondata che li ha travolti a Torino, si sia mangiato i suoi giocatori. Però il Napoli ha quasi l’obbligo di portarsi avanti in questa competizione, soprattutto alla luce del fatto che ha perso un po’ di terreno dall’Inter che sembra sempre più lanciata. Sarebbe giusto per una squadra che ha fatto così tanto in questi anni e che non è riuscita a sollevare tanti trofei arrivare il più in fondo possibile. Spalletti sa bene come vincere questo trofeo, però per vincere oggi serve una grande partita. Per rivedere il vero Napoli dovremo aspettare dopo la sosta, quando recupererà tutti tra infortuni, COVID e Coppa d’Africa, e ricordiamo che il Napoli al completo, non dico che stesse dominando il campionato, ma stava tranquillamente lottando per vincerlo. Non penso ci sia la possibilità di uno Spalletti di nuovo alla Roma a causa delle fratture insanabili con l’ambiente, ma sono sicuro che avrebbe fatto nettamente meglio di quello che sta facendo adesso Mourinho. Secondo me giocare è quasi obbligatorio, a meno che non ci siano situazioni gravissime. Sicuramente il numero di giocatori andava fissato, quello che contesto è che alle prime avversità si ricorre a delle scappatoie. Ma il Napoli che dovrebbe dire visto tutte le assenze? e il Verona? e il Torino? Queste squadre sono scese tutte in campo ad onorare questo sport ottenendo anche degli ottimi risultati”.