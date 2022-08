Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:

“Secondo me Inter e Milan hanno le squadre migliori in campionato. Anche il Napoli è tra le prime tre ed è insidiosa. Ronaldo al Napoli? Al 99% si farà. Se Osimhen dovesse andare allo United, sarebbe un’operazione negativa per Napoli. Perdendo Osimhen e prendendo Ronaldo, il Napoli si impoverirebbe. Il Napoli è una squadra migliore di prima ora come ora. Osimhen per me se rimane diventa capocannoniere