Meluso a DAZN: “Chiediamo scusa ai nostri tifosi. Mazzarri ha la fiducia di tutti, sul ritiro…”

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Torino per 3-0:

“Abbiamo atteso che Mazzarri scendesse dalla tribuna, dato che necessitava di un ok data la squalifica. Abbiamo quindi avuto una riunione tra noi dirigenti prima di svolgere un confronto con la squadra, di cui contenuti rimangono ovviamente segreti.

La partita di oggi ci costringe a chiedere scusa ai nostri tifosi, dato che la squadra scesa oggi in campo è apparsa irriconoscibile. Abbiamo deciso di intervenire quindi il prima possibile per cercare di ovviare a tale situazione buia.

C’è una situazione non simile a quella dello scorso anno, sul piano delle prestazioni è così. Per guardare in maniera completa al momento di oggi bisogna anche tener conto di questo, ma non è una giustificazione. Chi è tesserato del Napoli, aldilà di chi manca, deve sopperire in maniera adeguata alle eventuali defezioni che ci sono. Nessuno si vuole nascondere o non prendersi responsabilità, voglio dire che al momento negativo si aggiungo altre negatività. Nel primo tempo anche se non abbiamo fatto benissimo, le due occasioni che ha avuto Raspadori, senza gettargli la croce addosso, se andava dentro una era un’altra partita. Il gol preso a fine primo tempo, l’espulsione per Mazzocchi che aveva fatto prima una buonissima cosa, fa una cavolata per un eccesso di agonismo e foga. Quando chiedo scusa alla gente non posso trovare giustificazione alla gente. Non possiamo più andare avanti con una situazione così.

Mazzarri gode della nostra piena fiducia. La riunione di oggi non ha a che fare con aspetti tecnico/tattici ne sulla sua possibile posizione in bilico. Ritiro? Non posso dirvi altro sulla discussione avuta oggi, ma domani ci rincontreremo per discutere e per decidere se sia il caso di andare oppure no in ritiro”.