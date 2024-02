Meluso a Dazn: “Mazzarri? Gode della nostra fiducia, Zielinski ha fatto la sua scelta ma è un grande professionista”

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Napoli-Genoa. Di seguito le sue parole:

“Mazzarri? Nel nostro mondo tutti sono sempre in discussione. Mazzarri gode della nostra fiducia, tutti lavoriamo per il bene della squadra. Poi è ovvio che contano i risultati, ma Mazzarri ha la fiducia della società, della squadra e di chiunque lavori con noi, può stare tranquillo.

Osimhen? Non gli piace perdere neanche le partitine in allenamento. Sulle sue grandi motivazioni non abbiamo dubbi. Zielinski? Non ci rimaniamo male. Ha semplicemente fatto altre scelte, che abbiamo cercato di evitare per quelle che sono le nostre possibilità. Lui è un grande professionista, anche altri giocatori che sono stati importanti per noi negli anni scorsi hanno scelto di andare via ma hanno onorato il contratto fino alla fine”.