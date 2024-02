Meluso: “Con Zielinski confronto franco”

Il direttore sportivo dei partenopei Mauro Meluso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio di Napoli – Verona:

“Scelte sulle liste? Abbiamo parlato con i calciatori, spiegando le logiche delle decisioni prese. Sono scelte personali ma sempre calcistiche, non c’entrano altre motivazioni. Lo stesso Dendoncker è appena arrivato ma ha capito che ci sono scelte e logiche che ci impongono questi paletti. Zielinski? C’è stato un confronto sincero, lui è un ragazzo d’oro ed un grande professionista. Continuerà a dare tutto per il Napoli fino alla fine. Siamo felici di aver preso Ngonge, è una freccia in più per Mazzarri. Ostigard? Noi abbiamo sempre avuto grande fiducia in lui, poi è normale che ci si guarda intorno e si va avanti con determinate trattative, per poi decidere se chiuderle o no”.