Mentana avvisa: “Oltre 1000 morti per Covid negli ultimi 3 giorni, non abituiamoci a questa strage”

Attraverso i propri profili social il giornalista Enrico Mentana ha lanciato un importante avviso:

“Negli ultimi tre giorni ci sono stati in Italia 1133 decessi per Covid. Tra gli effetti più pericolosi di questa battaglia quotidiana, tra mascherine e bollettini, c’è la progressiva assuefazione alle dimensioni spaventose di questa strage di anziani (e non solo). In mezzo alle polemiche sull’asporto e la movida, sul bonus bici e la didattica a distanza, sarebbe doverosa una attenzione non solo statistica, in mezzo ai tamponi e ai nuovi casi, a questi tanti nostri morti”.