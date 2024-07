Mercato, il Napoli potrebbe inserirsi nella trattativa Roma-Chiesa: lo scenario

Il Napoli potrebbe inserirsi nella trattativa tra la Roma e Federico Chiesa. A riportarlo è l’edizione online di Repubblica, che analizza lo scenario:

“Federico Chiesa stoppa la Roma, almeno per il momento. L’esterno bianconero partirà per il ritiro e deciderà il suo futuro con calma. Il club giallorosso, che resta sempre in contatto con il suo procuratore Ramadani, è pronto a venire incontro alle richieste della Juventus (25 milioni tra parte fissa e bonus) ma serve prima il sì del calciatore. Che ancora non è arrivato. Il mercato è ancora lungo, il tormentone Chiesa vivrà altre puntate. La Roma attende, Antonio Conte preme per averlo a Napoli ma serve prima la cessione di uno tra Politano e Kvaratskhelia. Così come l’arrivo di Lukaku è legato all’uscita di Osimhen”